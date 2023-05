Isola dei Famosi | la notizia che fa tremare il cast | Chiusura anticipata

(Di giovedì 25 maggio 2023) Un nuovo terremoto ha colpito L'dei: dopo poche puntate, il programma televisivo condotto da Ilary Blasi sembra essere in crisi. Dall'Enrico Papi Gate alle difficoltà dei naufraghi, fino ad arrivare all'uscita di Paolo Noise per motivi di salute, la trasmissione sembra essere in costante evoluzione. Ma non finisce qui, perché nel mondo dello spettacolo ci sono altre storie che fanno discutere, come quella tra Luca Salatino e Soraia Allam, la coppia di Uomini e Donne che si è separata e ha generato polemiche sui social. Non è da meno il debutto in tv di Cristian Totti, figlio di Francesco e Ilary, che sembra aver fatto capolino nel programma condotto dalla madre. Di cosa parliamo in questo articolo... Un nuovo terremoto colpisce L'deiPaolo Noise costretto a lasciare ...

di Giannutri, I Grottoni, la punta più a sud dell'intero Arcipelago Toscano. Qui l'area è ... Animali intrappolati, coperturafondali, perdita di piante e piccoli organismi. Effetti devastanti ...... per questo, nel "piccolo viaggio" alla scopertacircondari non mancheranno approfondimenti di ... a cura delle sorelle Garau de L'del Ricamo . Per i visitatori sarà un'occasione per ...Paolo Noise ai microfoni di Radio 105 , ha parlato nel dettagliomotivi che l'hanno costretto a ritirarsi dall'Famosi . Come ha raccontato lo speaker, infatti, la decisione è stata presa in seguito ad un importante e sbalzo pressorio che l'ha costretto anche un immediato ricovero in terapia intensiva.

Nelle passate ore Alessandro Cecchi Paone, ex naufrago dell’Isola dei Famosi 2023, ha fatto un annuncio importante a Pomeriggio 5: sposerà il compagno Simone Antolini. Il matrimonio però non avverrà ...L’Isola Dei Famosi é stata davvero frizzantina, lunedì 22 maggio, al pubblico non é mancato nulla, colpi di scena a non finire, Ilary é dovuta intervenire per dare le… Leggi ...