Isola | Corinne Clery e la lite con i naufraghi | «Nessuno rinuncia a niente | perché ora devo rinunciare a una cosa che è mia?»

... 'Ha inzigato un po' tutti' Successivamente è stato mostrato il confessionale del naufrago dell'dei Famosi , che non ha certo speso parole al miele nei confronti diClery : Il naufrago,...L'dei Famosi 2023: il regalo per, Nikita va viaClery è riuscita a vincere un premio per tutte le donne di Playa Fantasma. Lo Spirito dell'annuncia all'attrice una prova ...All'dei famosi, Nikita Pelizon sprona Helena Prestes. Dopo lo sbarco in Honduras della vincitrice ...particolare la concorrente si era lasciata andare a un pianto disperato sfogandosi con...

Isola, Corinne Clery e la lite con i naufraghi: «Nessuno rinuncia a niente, perché ora devo rinunciare a una c leggo.it

"Sembrerebbe che l'ex calciatore avesse scambiato più di un messaggio con una bellissima naufraga di questa edizione dell'Isola dei famosi", fa sapere ... dei fatti per tutti era ancora una suora) e ...La notizia shock è sicuramente quella che vedrebbe Totti aver chattato in passato con un'attuale naufraga dell'Isola, ma anche Corinne contro tutti non scherza ...