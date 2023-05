(Di giovedì 25 maggio 2023) L'hato con successo unbalistico di quarta generazione, denominato Kheibar, con un raggio d'azione di duemila chilometri e quindi indiobiettivi in. Lo rende ...

Citato dall'Irna, il ministro ha rivolto ''un messaggio ai nemici dell''' ovvero che ''difenderemo il nostro Paese e le sue conquiste''. Mentre ''il messaggio ai nostri amici è che vogliamo ...... che aveva 30 anni, denunciano che durante gli interrogatori il detenuto era stato sospeso a... lunedì 8 maggio, un'altra doppia impiccagione era stata eseguita nella prigione di Arak, nell'...... ad esempio definisce il recente accordo raggiunto dal suo paese con l'come "cruciale. Ma ... una manganellata a una spalla e una alla. Un altro agente fa segno di smetterla. Poi quando la ...

Iran testa missile in grado di colpire Israele: "Aiuteremo Paesi amici" Adnkronos

L’Iran ha testato con successo un missile balistico di quarta generazione, denominato Kheibar, con un raggio d’azione di duemila chilometri e quindi in grado di colpire obiettivi in Israele. Lo rende ...L’operazione a due giorni dalle dichiarazioni del capo delle forze armate israeliane sulla prospettiva di un’azione contro Teheran per il suo programma nucleare ...