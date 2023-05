L'riconosce il governo dei talebani in Afghanistan e sottolinea la necessità di costituire un esecutivo inclusivo nel Paese. Lo ha detto il ministro degli Esteri di Teheran, Hossein ...... i drama coreani sono doppiati in lingue indigene come il guaranì, inraggiungono l'86% di ... La loro lingua, come l'inglese, ha una struttura sillabica epresenta forti intonazioni come il ...L', che ha uno dei più grandi programmi missilistici del Medio Oriente, ha dichiarato più volte ...sembra essere un caso che il missile sia stato chiamato anche "Kheibar", un riferimento a un ...

Iran, non riconosciamo il governo dei talebani in Afghanistan - Asia Agenzia ANSA

(ANSA) - ISTANBUL, 25 MAG - L'Iran non riconosce il governo dei talebani in Afghanistan e sottolinea la necessità di costituire un esecutivo inclusivo nel Paese. Lo ha detto il ministro degli Esteri ...L’attrice ha racconto della sua battaglia per i diritti delle donne in Iran e ha ricordato Tina Turner fino alla sua passione per il Napoli. Non sono mancati momenti toccanti quando la donna ha ...