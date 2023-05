iPhone | un bug preoccupa gli utenti | accade in questo caso

Leggi su chenews

(Di giovedì 25 maggio 2023) Un bug che sta colpendo i possessori dista prendendo sempre più campo: di riflesso colpisce anche chi usa Android. Tanti possessori dihanno rilevato un bug che li stando inperiodo.prenderebbe forma a seguito di SMS inviati o ricevuti da un utente con dispositivo Android. Uomo arrabbiato per problema telefono – CheNews.itPrima d’ora, una problema del genere non si era mai segnalato da una parte per l’affidabilità dei dispositivi Apple e di quelli che montano Android e dall’altra perché gli SMS sono un meccanismo, ormai, collaudatissimo. A quanto pare, però, a seguito di tante segnalazioni apparse su Reddit, la comunicazione tramite SMS trae Android sta diventando sempre più problematica. Scopriamo insieme i dettagli di ...