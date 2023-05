Inzaghi-Inter forza quattro! Con il sogno ‘manita’

Leggi su inter-news

(Di giovedì 25 maggio 2023) Simonee l’nelle ultime due stagioni hanno formato un ottimo binomio (vedi editoriale). Per il tecnico nerazzurro, dall’inizio della sua avventura a Milano, la Coppa Italia conquistata ieri contro la Fiorentina vale il quarto trofeo. Con ildi arrivare a cinque il 10 giugno.QUATTRO – Dal suo arrivo sulla panchina dell’, Simoneè riuscito a conquistare ben quattro trofei. Un risultato che non era riuscito a nessuno nel post Mourinho, anche se è necessario sottolineare la conquista dello scudetto da parte di Antonio Conte. Che è forse ciò che manca un po’ all’attuale tecnico nerazzurro, la cui sconfitta dello scorso anno è ancora utilizzata dai suoi detrattori. Quello che conta, però, è chefin qui ha messo in bacheca ...