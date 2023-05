Intossicazione da alluminio | cause | sintomi e rimedi

Leggi su dilei

(Di giovedì 25 maggio 2023) Insieme alla plastica, l’è entrato prepotentemente nella vita di tutti e in particolare nelle cucine, nel confezionamento e nella conservazione degli alimenti. Un materiale multiuso presente sottoforma di lamine per avvolgere il cibo, ma anche di contenitori di diversa grandezza, che spesso vengono utilizzati impropriamente in cucina. Sì, proprio cosi! L’non è un materiale che va d’accordo con tutte le sostanze alimentari e per questo bisogna seguire alcuni consigli per utilizzarlo al meglio. Verrà analizzato anche il parere del Ministero della Salute e dell’EFSA sul contenuto medio die sull’da. Che cos’è l’? L’è uno degli elementi più presenti all’interno della crosta terrestre e rappresenta ...