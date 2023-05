Intimidazioni al sindaco di Nola | Massimiliano Manfredi | “Percorso di legalità non si ferma”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 25 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIncendiata nella notte l’auto deldi(Napoli), Carlo Bonauro, che è un magistrato, nel cortile della villetta di sua proprietà. Secondo quanto si è appreso, le fiamme hanno distrutto anche uno scooter ed hanno lambito il primo piano dell’abitazione, dove risiede la sorella del primo cittadino insieme con i tre figli di lei. Sul posto Polizia e Dda. L’incendio non è il primo ai danni di un amministratore comunale di. Nei mesi scorsi ad essere avvolta dalle fiamme anche l’auto di Erasmo Scotti, consigliere comunale delegato per la frazione di Polvica. “Il gravissimo atto intimidatorio nei confronti deldie della sua famiglia è il culmine di una serie di episodi intollerabili che stanno turbando non solo l’operato dell’amministrazione comunale, ma ...