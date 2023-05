Intesa Sp | borse di studio a 800 studenti di scuole secondarie per studiare all' estero

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 maggio 2023) Milano, 25 mag. (Adnkronos) -Sanpaolo affianca la Fondazione Intercultura da oltre 20 anni nella promozione dei programmi di mobilità studentesca internazionale. Grazie al sostegno del Gruppo, 800provenienti da tutta Italia e dall'hanno potuto partecipare ai programmi diin diversi paesi del mondo. Quest'anno, con il contributo della Banca, 19 giovaniiscritti allesuperiori studieranno all'per l'anno scolastico 2023-24. E oggi, a Palazzo Belgioioso di Milano, si è parlato di interculturalità e di internazionalizzazione delleitaliane in un incontro dal titolo 'Moving minds! Global education for the young people'. Durante l'evento, le studentesse e gli, accompagnati ...