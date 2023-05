Inter | Zhang gode ancora | 'Quando vincere diventa un'abitudine' FOTO

Grande festa tra campo e spogliatoi per l'dopo la vittoria della Coppa Italia contro la Fiorentina . La squadra di Simone Inzaghi vince ... Tra i più emozionati il presidente Steven. Il ...Però, se il 10 giugno a Istanbul, l'batterà il City,il Giovane aggancerà il Figlio di Angelo quanto a Champions League.... il prossimo 1° luglio arriverà l'obbligo per la famigliadi versare la cifra pattuita con l'... Un posto che si libera esattamente per l'esterno sinistro dell'. A lcuni sondaggi ci sono già ...

Non si ferma più il Torito nerazzurro che dopo essere salito sul tetto del Mondo con la sua Argentina è letteralmente rinato, cancellando i malumori che il centellinato impiego ...Come detto, ama stare in mezzo alla gente. Se poi sono tifosi dell’Inter, meglio ancora. Ma in generale è una persona estroversa e curiosa. Con una grande passione oltre al calcio e ai colori ...