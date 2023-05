Inter | Zanetti su Twitter | “Un’altra notte magica | un altro trofeo”

Leggi su sportface

(Di giovedì 25 maggio 2023) Javierha dedicato un nuovo tweet all’, dopo la vittoria della Coppa Italia di ieri sera. “, ungioia per tutti noi e per la gente. Il lavoro di squadra ripaga sempre. Sempre Forza”, afferma lo storico capitano e vice presidente nerazzurro., ungioia per tutti noi e la nostra gente. Per vivere insieme ancora tutto questo è sempre fondamentale superare i momenti di difficoltà, rimanere uniti, essere gruppo. Il lavoro di squadra paga sempre! Sempre forza! pic..com/FXZgic545t — ...