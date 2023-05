Inter | senti Lukaku | 'In Premier non ero più felice | la mia famiglia sta bene in Italia'

(Di giovedì 25 maggio 2023) Fuori su Prime Video il primo episodio di 'One for All', documentario composto da tre giocatori chiave della Nazionale del Belgio. Ad...

Con una Champions League da riconquistare in campionato dopo l'eliminazione patita in semifinale contro l', il Milan dovrà affrontare le ultime due sfide di Serie A col coltello tra i denti. La prossima gara vedrà il Diavolo contro la Juventus e successivamente contro il Verona che lotta per non ......così come l'. Sarà una finale aperta e dovremo essere squadra, reggere i momenti della partita ed essere bravi a indirizzarla. Italiano ti ha definito uno specialista delle finali.in modo ...Casadei - Cesare Casadei , talentuoso centrocampista del Chelsea classe 2003 con un passato tra le fila dell', sta disputando un grande Mondiale under 20 con la Nazionale Italiana ...

Inter, senti Lukaku: 'In Premier non ero più felice, la mia famiglia sta ... Calciomercato.com

Ad aprire le danze Romelu Lukaku, centravanti in prestito all'Inter che si è raccontato così ... La mia mente era altrove. Sentivo di non riuscire ad evolvere me stesso. Avevo dato. Per questo ho ..."Il gol all'Inter al Maradona è stata una delle emozioni più belle che può capitare. E' stato molto bello e straordinario. (ANSA) ...