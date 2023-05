Inter | nona sinfonia Coppa Italia | compone Lautaro Martinez! ? CdS

Leggi su inter-news

(Di giovedì 25 maggio 2023) L’ha vinto la suadella storia battendo 2-1 la Fiorentina ieri sera nella finalissima dell’Olimpico. Il maestro d’orchestra èMartinez SHOW ? Doveva essere uno spettacolo e così è stato. Bellissima finale ditra Fiorentina e, finita 2-1 per i nerazzurri grazie ad un superMartinez. Il Toro ribalta la Viola in otto minuti e consegna alla Beneamata la sua. Raggiunta la Roma. Finale subito in salita per i nerazzurri con il gol dopo 120? di Nico Gonzalez, un altro argentino. I primi 15? sono da incubo per l’, che non azzecca un pallone venendo dominata dal pressing ultra offensivo della ...