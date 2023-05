Inter | moglie Inzaghi | “Durante ogni partita sto male fisicamente | sono molto coinvolta”

(Di giovedì 25 maggio 2023) All’indomani della conquista della Coppa Italia da parte dell’, è stata pubblicata su ‘Diva e Donna’ un’vista fatta a Gaia Lucariello,del tecnico Simone, nella quale la donna ha raccontato come vive il lavoro del marito: “Sicuramente siamo dei privilegiati perché Simone è pagatobene per fare ciò che ama, ma la tensione resta sempre altissima. Personalmente sto. Con mio marito parlo di calcio e, casa nostra è il suo rifugio. Non abbiamo una vita social, Simone al massimo scende al bar sotto casa con gli amici, ma alle 19:30 torna a casa. La sera stiamo con i figli e andiamo a ...

Non si può proprio definre una delle wags. Gaia Lucariello ,di Simone Inzaghi , parla a Diva e Donna dello stile di vita che il tecnico dell'conduce sin dal suo arrivo a Milano: C'è anche il tempo dedicato accanto alla famiglia da parte del coach ...Il colmo fu lo scorso anno, stagione sportiva 2021/2022 quando il Comitato regionale Lombardia piazzò le finali Under 17 e Under 15 lo stesso pomeriggio in cuie Milan si giocavano lo scudetto. Vien da ridere solo al pensiero, risero molto meno coloro che si trovarono a gestire il rientro costretti a fare le gimkane tra tifosi rossoneri che si erano ......Commisso con laCatherine e una delegazione della dirigenza viola sono stati ricevuti questa mattina da Papa Francesco al Vaticano, a poche ore dalla finale di Coppa Italia contro l'. ...

La moglie di Inzaghi: "Cosa mi succede quando l'Inter perde", poi parla della Marcuzzi Corriere dello Sport

La moglie dell'ex capitano dell'Inter e vicepresidente del club nerazzurro ha parlato a Sportitalia dopo la conquista della Coppa Italia ...Il Mondiale vinto, la finale di Champions, la Coppa Italia, neanche una partita saltata: Martinez è uno dei giocatori più affidabili e ricercati ...