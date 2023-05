Inter | Mentana esulta | «E ora rotta su Istanbul | dove si lotta anche contro il pronostico»

(Di giovedì 25 maggio 2023) Enrico, noto giornalista e tifoso dell’, ha parlato dopo la finale di Coppa Italia vintala Fiorentina Enrico, noto giornalista e tifoso dell’, ha parlato attraverso il proprio profilo Instagram ufficiale dopo la finale di Coppa Italia vintala Fiorentina allo stadio Olimpico. LE PAROLE – «E orasusiil. Mi ronza un possibile titolo su Dzeko, “L’ex and the City”…».

Enrico, noto giornalista e tifoso dell', ha parlato dopo la finale di Coppa Italia vinta contro la Fiorentina Enrico, noto giornalista e tifoso dell', ha parlato attraverso il ...... però non Adriano, che magari avrebbe imbarazzo a citare (anche) l'allenatore dell'. È suo ... E citando un commento di Enricosu Instagram, 'per carità, gufare non è vietato: dà solo un'...Champions, l'batte il Milan per 1 a 0 e conquista la finale, il Manchester City l'altra ... INCHIOSTRO SPRECATO Francesca Fagnani: "Il primo bacio Enricome l'ha dato in ascensore".

Mentana: “Rotta su Istanbul, si lotta contro il pronostico. Mi ronza in testa titolo su Dzeko” fcinter1908

Mentana: «A Istanbul l’Inter lotta contro il pronostico. Dzeko Mi ronza un titolo». Il direttore di La7 così sulla finale col City Mentana, direttore di La7 e noto tifoso dell’Inter, via Instagram ha ...Il direttore de "La7" e tifoso nerazzurro Enrico Mentana ha parlato in esclusiva a Radio Firenzeviola, su "Viola Amore mio": "Per l'Inter conta eccome, nonostante ...