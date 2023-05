(Di giovedì 25 maggio 2023) Stevanha parlato ai microfoni di Radio Sportiva dove ha detto la sua su Fiorentina ed: "Seguo tutte le mie ex squadre e...

Sarri vs ManciniPartita di Coppa Italia, stagione 2015/2016; ai quarti di finale si sfidano Napoli edcon i nerazzurri che avranno la meglio con un netto due a zero firmato- Ljajic. ...Per gli ospiti ha segnato anche l'ex Fiorentina eStevanManca solo l'ufficialità al trasferimento dell'attaccante montenegrino, con un'operazione che porterà nelle casse dell'circa 11 milioni di euro. Le foto dicon la maglia numero 10 del ...

Inter, Jovetic incorona Lautaro: 'Con la Champions è da Pallone d'Oro!' Calciomercato.com

L'ex attaccante della Fiorentina, Stevan Jovetic, ha parlato cì della sua ex squadra: "Sono molto felice quando so che un club in cui ho giocato sta andando bene. La stagione ...