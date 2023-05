Inter | ex presidente Pellegrini consiglia Zhang | “Se vinci la Champions vendi il club”

(Di giovedì 25 maggio 2023) “Se Stevendovesse vincere la, non so come si comporterà. Potrebbe decidere di vendere oppure no, ma se fossi al suo posto io venderei. Una volta che raggiungo il massimo, passerei la mano. Però non si sa”. Sono state queste le dichiarazioni di Ernesto, exdell’a Radio Sportiva. SportFace.

Commenta per primo Ernesto Pellegrini, exdell', è tornato a parlare dopo la conquista della Coppa Italia da parte dei nerazzurri, consigliando Steven Zhang : 'Se dovesse vincere la Champions, non so come si comporterebbe ...In occasione della finale di Coppa Italia trae Fiorentina, ildel Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha festeggiato il suo ...... però, si chiama Rocco Commisso: non sarà facile, infatti, che ildella Fiorentina lasci ... Atletico Madrid,e Paris Saint Germain. ...

Inter, quinto trofeo per Zhang: il terzo presidente più vincente dietro i Moratti Calcio e Finanza

Inzaghi vince la settima finale consecutiva da allenatore e l'Inter trionfa contro la Fiorentina in Coppa ... convocato l'interista Michele Dalai, presidente delle Zebre Rugby. Convocato Franco Ordine ...La vittoria della Coppa Italia vale il quinto trofeo da presidente per Steven Zhang che diventa il quinto più vincente nella storia dell'Inter.