Inter e Fiorentina sul filo del rasoio

(Di giovedì 25 maggio 2023) La finale di Coppa Italia 2022/23 si è conclusa con un altro trionfo di Simone Inzaghi, al termine di una partita accesa dal punto di vista delle occasioni e stimolante da quello strategico e tattico. In preparazione delle rispettive finali in Champions e Conferenze League,si sono affrontate a viso aperto, senza rinunciare alle proprie identità e cercando di approfittare dei punti deboli dell’avversario. Questo ha dato vita a un confronto giocato suldel, soprattutto da parte della squadra di Vincenzo Italiano che ha affrontato la partita con un piglio aggressivo e ambizioso, cosa che si è capita dall’organizzazione del pressing alto sin dai primi istanti di gioco. Il raffinato gioco di scalate in avanti e scambio di marcature dei viola iniziava dai movimenti dei quattro giocatori più ...

... tante critiche per la gestione del caso Juventus alla finale di Coppa Italia tra. Figc (LaPresse) - calciomercato.itÈ un momento tutt'altro che sereno per il calcio italiano. Al ...Infine un augurio ae Roma, per gli impegni importantissimi che le aspettano: " Le squadre italiane possono puntare a tre vittorie, ma ovviamente non sarà semplice". Leggi i ......serenamente essere utilizzato da interisti e Inzaghi per spegnere qualsiasi rimostranza. ... Oggi su Simone Inzaghi e la suanon leggerete nulla di quanto avete letto qui all'inizio. ...

Ieri sera l’Inter ha vinto la Coppa Italia grazie al 2-1 in rimonta rifilato alla Fiorentina. Dopo la partita, i giocatori nerazzurri hanno festeggiato negli spogliatoi cantando canzoni neomelodiche n ...Sono stati designati gli arbitri per la 37° giornata di Serie A, Inter-Atalanta è stata affidata all’esperto Orsato, mentre il posticipo della domenica tra Juventus e Milan sarà diretto da Mariani.