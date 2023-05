Inter | Calhanoglu | «Sappiamo che il City è forte | ma ci crediamo»

(Di giovedì 25 maggio 2023) Le parole di Hakan, centrocampista dell’, dopo la vittoria dei nerazzurri in finale di Coppa Italia Hakanha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria di ieri sera dell’della Coppa Italia: dalla prossima finale europea, al rinnovo alla sua preferenza come ruolo, ecco le parole del turco. VITTORIA – «Siamo contenti, è sempre bello vincere. Abbiamo giocato contro una squadra, che ha dimostrato tanto, sono fisicamente pesanti da affrontare, hanno tante qualità e alla fine abbiamo vinto noi». PARTITA CHE DÁ FIDUCIA PER IL MANCHESTER– «Certo che sì. Abbiamo giocato sempre bene le finali, anche quando abbiamo sofferto abbiamo vinto. Loche ile tutti dicono ...

3 Hakanrinnova con l', la conferma arriva direttamente dal giocatore ai microfoni di Sky: 'Non ci sono segreti, voi sapete che sono molto contento di essere all', che sto molto bene dal ...L'cerca di reagire subito, la Fiorentina trova spazi per ripartire. Al 10' Amrabat può ...suggerisce in verticale, l'argentino approfitta della distrazione della difesa toscana e ...Allenatore: Italiano(3 - 5 - 2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni (12' st De Vrij); Dumfries, Barella, Brozovic,, Dimarco (22' st Gosens); Dzeko (12' st Lukaku), Lautaro. ...

Inter, arriva l'annuncio di Calhanoglu | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Rinnovi in arrivo per Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu. L’annuncio arriva proprio dai due giocatori dell’Inter dopo la finale di Coppa Italia vinta contro la Fiorentina. Queste le parole di ...Grande stagione e occhi puntati sul centrocampista turco dell'Inter, al suo posto un calciatore di spessore sul quale i nerazzurri avrebbero da commentare ...