Inter | calciatori scatenati | Onana-Dumfries show | Calhanoglu balla e Lukaku col sigaro | VIDEO

(Di giovedì 25 maggio 2023) E’ grande festa in casa, icontinuano a scatenarsi dopo la vittoria in finale di Coppa contro la Fiorentina. La sfida dell’Olimpico si è conclusa sul risultato di 2-1 e il grande protagonista è stato il ‘Toro’ Lautaro Martinez, in grado di ribaltare l’iniziale vantaggio di Nico Gonzalez. La squadra di Simone Inzaghi si avvicina con grande fiducia ai prossimi appuntamenti, dal campionato di Serie A alla finale di Champions League contro il Manchester City. La festa dell’Al fischio finale idell’si sono, prima con i tifosi e poi nello spogliatoio.fanno partire un balletto sul prato dell’Olimpico, poi cantano nello spogliatoio.e ...

La prima versione, incisa da Narciso Parigi nel 1959 in uno studio di Milano, fu cantata da un coro composto daidell'di allora. Mi riferisco ad Invernizzi, Guarnieri, Tagliavini, ......2%, una quota decisamente più alta rispetto a quella della Fiorentina seconda (56%), dell'... idella Spagna erano e sono tutti magri, hanno baricentro basso e grande tecnica. Sono il ...... che si è formata su basi solide e con l'aiuto di tutti, dai, allo staff e alla dirigenza.' Steven Zhang - calciomercato.itCosì Zhang ha commentato l'ennesimo successo della suama ...

CorSport - Inter e Napoli si contenderanno questi due calciatori sul mercato CalcioNapoli24

Come ricorda il Corriere, prima del mondo del calcio aveva iniziato a giocare a futsal ... In passato si è interessato a lui anche l'Inter ma poi non si è concretizzato nulla. In realtà sarebbe anche ...Edizione digitale · Inter-Fiorentina, la Coppa Italia, Zhang, Commisso e la storia · Galliani: "Stasera tifo per chi conviene al Monza. Su Palladino..." · Prima pagina di oggi ...