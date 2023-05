... con quarto uomo Fabbri, mentre al VAR c'erano Mazzoleni e Marini, l'arbitro Irrati in Fiorentina -ha ammonito tre giocatori, di cui uno della squadra di Inzaghi :(I), Martinez Quarta ...Ottimo taglio di Ikoné,si accentra lasciando libero l'esterno viola. Il pressing in tutte le zone del campo schiaccia l'ma la difesa non aiuta il resto della squadra, nella quale ...Allenatore: Italiano(3 - 5 - 2): Handanovic; Darmian, Acerbi,(12' st De Vrij); Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco (22' st Gosens); Dzeko (12' st Lukaku), Lautaro. ...

Inter, Bastoni e Calhanoglu in coro: 'Vicini al rinnovo'. I dettagli Calciomercato.com

L'Inter di Inzaghi festeggia un altro titolo, la Coppa Italia conquistata contro la Fiorentina, e si coccola i suoi gioielli, sempre più prossimi al rinnovi. Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu sono ...Subito dopo aver festeggiato la vittoria della Coppa Italia, Simone Inzaghi ha parlato del suo futuro, che sarà ancora all'Inter anche se con ...