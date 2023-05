Inter-Atalanta | Orsato l’arbitro per la 37ª giornata di Serie A | le designazioni

(Di giovedì 25 maggio 2023)si giocherà sabato alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza: l’AIA ha appena reso noto. Questa la designazione per la partita, valida per la trentasettesimadiA 2022-2023: ci saràdella sezione di Schio. ARBITRO(sabato 27 maggio ore 20.45) Arbitro: DanieleAssistenti arbitrali: Alessandro Giallatini – Alessio BertiQuarto ufficiale: Alberto ColomboArbitro VAR: Michael FabbriAssistente VAR: Rosario Abisso Di seguito, oltre a, leper tutte le altre partite della trentasettesimadiA 2022-2023.-News - Ultime notizie e ...

... sorprende che il dato di ieri sia stato inferiore anche a Juve -del 2021, a quota 8 milioni, e anche ad- Lazio del 2019, a 7,3 milioni. Al top, negli ultimi anni, rimane- ...Commenta per primo Tutta Bergamo ieri sera ha t ifatocontro la Fiorentina nella finale di Coppa Italia : solo in caso di vittoria dei nerazzurri di Milano infatti, l'avrebbe raggiunto matematicamente l'Europa . Ora è certa che l'anno ...Unica eccezione, dove è stato il belga a partire dal 1'. Anche ieri nella finale con la Fiorentina il bosniaco è partito titolare ed è uscito (arrabbiato) dopo 58'. I numeri, in ...

L’Inter vince la Coppa Italia: l’Atalanta è certa di tornare in Europa BergamoNews.it

La 37ª giornata di Serie A mette in menù il derby tutto nerazzurro tra Inter e Atalanta. La squadra di Inzaghi viene dal successo in rimonta in finale di Coppa Italia e pensa già alla partita di ...Per farlo però dovrà avere la meglio sull'Atalanta che, dopo la penalizzazione della Juventus, può ancora ambire al quarto posto. Di seguito le probabili formazioni del match, valido per la 37ª ...