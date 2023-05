Inter-Atalanta | Inzaghi prepara diversi cambi! Le scelte – Sky

Leggi su inter-news

(Di giovedì 25 maggio 2023) Dopo la vittoria in Coppa Italia l’è pronta a rituffarsi in campionato. Sabato sera, a San Siro, sarà ospite l’di Gasperini., secondo Sky Sport, è pronto acambi NO DUBBI – L’, dopo la conquista della Coppa Italia, è pronta a concentrarsi nuovamente sul campionato. Sabato, a San Siro, andrà di scena il match contro l’. Ai nerazzurri serve un punto per raggiungere la matematica qualificazione alla prossima Champions League. In vista della sfida,, secondo Sky Sport, è pronto acambi rispetto alla finale contro la Fiorentina. A cominciare dall’attacco dove, probabilmente, Dzeko e Lautaro Martinez lasceranno il posto a Lukaku e Correa dal 1?. Possibili rotazioni anche sugli esterni, con Gosens ...