Intanto ci sarebbe un bel conto di spese legali da pagare

(Di giovedì 25 maggio 2023) A Buckingham Palace i commenti rimangono non ufficiali sulla causa persa dal principe Harry contro il ministero degli Interni britannico. La scorta di Scotland Yard è ora definitivamente negata dopo il tira e molla iniziato all’uscita dei Sussex dalla corte, nel marzo 2020. Harry si era offerto dilui stesso per le bodyguard ma il giudice lo ha escluso. E secondo i royal watcher inglesi, la nuova umiliazione inferta ai Sussex inasprisce ora i termini della Megxit a danno dei rapporti con re Carlo. La villa di Harry e Meghan Markle guarda le foto ...

Bugnara impazzisce per l'italo - americano La positività della visione di Sullivan e quindi ... non per l'interruzione dei rapporti economici e commerciali con la Cina, cosa chedel ......Il primo cittadino ha spiegato che 'vanno fatti dei passi formali altrimenti qualunque atto..., l'assessorato alla Casa punta a nuova strategia abitativa: meno affitti per i turisti " ...Mosca sposta armi nucleari non strategiche in Bielorussiasi alza sempre più la tensione ... E tra i fornitori di armi a Kiev cipresto anche la Corea del Sud . Secondo quanto scrive il ...

Donna presa a manganellate dalla polizia locale: politica divisa MilanoToday.it

Si stringono i tempi per la nuova giunta comunale di Latina, e arrivano le prime conferme di chi - contattato dai rispettivi - avrebbe già dato la propria ...