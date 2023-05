(Di giovedì 25 maggio 2023) In, un'di una scuola francese è statadai suoi superiori a seguito della denuncia di due genitori, con l'accusa di 'di'. La notizia è stata riportata ...

In Marocco, un'di una scuola francese è statadai suoi superiori a seguito della denuncia di due genitori, con l'accusa di 'apologia di omosessualità'. La notizia è stata riportata dal quotidiano ...'Inseguito, preso a schiaffi e messo a testa in giù':4 mesi L'allontanamento dal gruppo Nel giro di poco tempo, ormai quasi un mese fa, l'organico è stato cambiato. La precedente ...I pianti, la paura, la denuncia. La maestra di una scuola dell'infanzia di Isernia che maltrattava un bambino è stataper quattro mesi dall'insegnamento: la misura ...

Insegnante sospesa in Marocco per “apologia di omosessualità” Globalist.it

Mirko Campoli si trova agli arresti domiciliari con la misura del braccialetto elettronico. Avrebbe potuto farlo ancora in quanto "incapace di contenere i suoi impulsi" ...Così un insegnante di religione di 46 anni che aveva anche incarichi in ambito religioso è stato raggiunto da misura cautelare su ordine della Procura di Tivoli, in provincia di Roma. Le vittime ...