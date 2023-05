Iniesta lascia il Vissel Kobe | lo spagnolo ha deciso il suo futuro

(Di giovedì 25 maggio 2023) Andres– uno dei centrocampisti più influenti della storia del calcio – hail suo. Dopo averto il Barcellona cinque anni fa, hadi iniziare una nuova avventura, firmando per il. Nella sua avventura orientale, il giocatoreha collezionato 126 presenze impreziosite da 26 gol e 25 assist. Ora, però, nel suosi profila una nuova avventura.saluta il Giappone, a breve novità sul suoDopo cinque anni molto intensi, il centrocampista trentanovenne lascerà il, come riportato da Fabrizio Romano., però, sembra non aver alcuna intenzione di smettere di giocare, ...

...di testa di Leo Messi nella finale di Champions 2009 - né s'è trovato al posto giusto come... ha esordito in prima squadra nel 2008 e orada campione di Spagna, dopo 18 anni di carriera ...... l'allenatore, da Sergi Busquets, titolare in mezzo al campo in entrambe le partite, e da Pedrito, poi diventato Pedro, titolare col Barbastro ed entrato peral 92'. Non perderti le ...Dopo Xavi e, anche l'ultimo dei superstiti di quel centrocampo stellare non vestirà più la maglia del Barcellona. Una trafila lunghissima nelle giovanili, partita nel 2005, che lo ha portato ...

Iniesta lascia il Giappone in lacrime per andare altrove: a 39 anni ... Fanpage.it

"Voglio continuare a giocare". A 39 anni Andres Iniesta non ha nessuna intenzione di appende le scarpette al chiodo e in conferenza ha annunciato il suo addio al Vissel Kobe, squadra giapponese in cui ...Iniesta lascia il club con un ruolino ad ora di 26 gol e 25 assist in 133 presenze complessive e come detto non appenderà gli scarpini al chiodo. Almeno non ancora. Il campione del mondo ha comunicato ...