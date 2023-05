Iniesta dice addio al Vissel Kobe | ma non al calcio | “Voglio continuare a giocare”

(Di giovedì 25 maggio 2023) Andreslascia il, ma non ilgiocato. Ad annunciarlo lo stesso centrocampista spagnolo nel corso di una conferenza stampa. Dopo aver chiuso la propria avventura con la maglia del Barcellona, l’unica indossata in Spagna e in Europa,aveva compiuto una scelta di vita trasferendosi nel 2018 in Giappone al. Con il nuovo club, il classe 1984 ha alzato una Coppa dell’Imperatore e una Supercoppa giapponese. In totale con ilha disputato 133 partite ufficiali realizzando 26 reti e 25 assist. Nel corso della conferenza,ha ammesso: «Penso che avessimo sempre immaginato che mi sarei ritirato qui, era il desiderio di tutti. Le priorità dell’allenatore sono diverse ...

Queste le parole di: "Venire qui è stata una delle migliori decisioni che abbia preso e continuerà ad esserlo. In questo club ho potuto crescere sia come persona che come professionista. Ho ...

