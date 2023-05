Infanzia | Ronzulli | ' bambini scomparsi piaga drammatica'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 maggio 2023) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Sono 250.000 iogni anno, uno ogni due minuti. Unadella nostra società che si è acuita con il conflitto in Ucraina, dove ifuggono dalle bombe e dal terrore o, peggio ancora, vengono rapiti". Lo afferma Licia, capogruppo di Forza Italia al Senato. "Da genitori, prima ancora che da rappresentanti delle Istituzioni, dobbiamo muoverci concretamente -aggiunge- per contrastare un fenomeno sempre più allarmante. Occorre rafforzare la sinergia tra associazioni e politica, valorizzando anche le risorse tecnologiche a nostra disposizione, per mettere in campo strategie incisive a tutela dei minori. Tutti ihanno diritto di crescere al sicuro, in una famiglia che li circondi d'amore".