Industria del vetro | nel 2022 cresce la produzione di packaging

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 maggio 2023) Roma, 25 mag. - (Adnkronos) - Nelladiinspinta dai bisogni di sicurezza e di sostenibilità ambientale richieste dai consumatori e dal successo dei prodotti a marchio Italia che ha visto sempre più bottiglie di vino, e soprattutto spumante, prendere la via dell'estero. Ladi bottiglie è aumentata dell'1,5% immettendo sul mercato oltre 2 miliardi di “pezzi”, e quella di vasetti del 2,5%. L'aggiornamento dei dati dideline il check up sullo stato di salute del settore è stato fornito da Asso, l'Associazione nazionale dei produttori diaderente a Conf. ( snack americani ) “Ma per ...