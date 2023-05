Incoronata Boccia | chi è il volto della nuova Rai | dove può arrivare

(Di giovedì 25 maggio 2023), 41 anni, sarda, giornalista,noto del servizio pubblico, diventerà ora protagonistaRai. Intanto, sarà lei a condurre Agorà Estate su Rai Tre, poi potrebbe addirittura ottenere la vice direzione di un Tg, secondo quanto riporta il CorriereSera. La, che ha sempre chiamato e continuerà a chiamare Giorgia Meloni "il presidente" perché "il linguaggio di genere deve essere una scelta, non un obbligo", è già alla condizione di UnoMattina Weekly.maestra sospesa per aver fatto recitare il rosario ai bambini, ha tuonato: "Avrei ringraziato di avere una maestra così per i miei figli". "Il suo mentore, non lo nega, è Angelo Mellone, da oggi direttore del DayTime, di cui finora era vice", scrive il ...

Inoltre Laura Tecce ee come autrici considerate d'area Giulia Bonaudi e Francesca Di Rocco. Mentre è ancora aperta la questione Agorà: quale patriota al posto della conduttrice ...Si aprirebbero spazi maggiori anche per una giornalista del Tgr Sardegna considerata molto vicina a Rossi,, e per Giulia Bonaudi, autrice in diversi programmi e con un ruolo anche ...Si mormora che, giornalista sarda e moglie del portavoce del governatore Solinas, potrebbe prendere il posto di Manuela Moreno al Tg2 Post. Roberto Poletti , ex direttore di Radio ...

Chi è Incoronata Boccia, in corsa per tutto nella nuova Rai: le critiche ai secchioni «tristi», gli elogi alla maestra del rosario Corriere Roma

Secondo quanto si apprende - al pacchetto di nomine a direzioni di testate e generi proposto dall'amministratore delegato Roberto Sergio, tra le quali quelle di Gian Marco Chiocci al Tg1 e Antonio Pre ...Scatta alle 10 di oggi, 25 maggio, l'ora 'x' per il nuovo corso della Rai. Al vaglio dei consiglieri del cda ci sono le nomine della nuova governance scelta ...