Incisa nel 1997 | diventò una hit che cementò un' amicizia lunga e sincera

(Di giovedì 25 maggio 2023) Scomparsa a 83 anni dopo unamalattia, Tina Turner è stata una delle artiste più amate nel mondo. Anche in Italia, dove amava soggiornare e dove nelha inciso Cose della vita (Can’t Stop Thinking of You) con Eros Ramazzotti – indimenticabile duetto e canzone già portato al successo da Eros nel 1993. Ecco la storia di questo magico incontro. Tina Turner: la morte a 83 anni, vita privata, figli, duetti guarda le foto Leggi anche › Tina Turner: «La mia love story con la vita» ...

... e Tina Turner sono di pura potenza musicale, ma anche di una certa irrequietezzacontenuto ... The Best (1989)originariamente da Bonnie Tyler, The Best è, sulla carta, una canzone dedicata a ...G.) Better Be Good to Me 1984originariamente dai newyorkesi Spider, che l'hanno pubblicata1981, è stata trasformata da Turner in una dichiarazione personale, una richiesta di rispetto ...... Castell'Alfero, Castelnuovo Belbo, Cinaglio, Cisterna,Scapaccino, Mombercelli, Monastero ... le ragazze e i ragazzi hanno già votato, ma i risultati saranno resi noticorso della cerimonia, ...

A Figline e Incisa Valdarno attesi in migliaia per l'International Mini ... InToscana

Guida al cloud aziendale e PMI: le tipologie, i vantaggi aziendali e come scegliere il miglior servizio per le proprie esigenze.