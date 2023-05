Incidente sulla via Ostiense | centauro vola dalla moto e rimane ferito | lunghe code in direzione Roma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 25 maggio 2023) Ancora pauravia, dove si è verificato un nuovoall’altezza del Cineland di Ostia. A riportare le conseguenze più gravi, unche viaggiavastrada a bordo della sua. Nel sinistro, sarebbe stato sbalzatosella eto sul manto stradale, riportando diverse ferite. Nonostante l’intervento dei sanitari del 118 e il trasferimento in ospedale, l’uomo non si troverebbe in pericolo di vita. Nuovoalla “curva maledetta” del Cineland Quella zona della nota strada che collega Ostia all’entroterra e Vitinia, viene definita come quella della “curva maledetta”. Facile caderci portandoci uncicletta, ugualmente semplice uncon automobili che ...