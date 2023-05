Inapp | Istruzione | “L’ascensore sociale è bloccato”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 25 maggio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiUn ascensorecon il pulsante, così appare la mobilità intergenerazionale rispetto al titolo di studio secondo gli ultimi dati(Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche). Il figlio di un padre laureato ha oltre il triplo delle possibilità di laurearsi rispetto al figlio di chi ha conseguito la terza media. Più esattamente, nella fascia d’età 30-39 anni (la più “giovane” tra quelle considerate), la probabilità di laurearsi per il figlio di un laureato è del 61%, percentuale che scende al 30% per il figlio di un diplomato, fino a toccare il 18% per chi ha il padre con al massimo la licenza media. Questi dati del Rapporto Plus 2022 sulla mobilità intergenerazionale dei titoli di studio sono stati menzionati oggi a Benevento nel corso ...