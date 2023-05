Formazione e lavoro nella società in trasformazione", organizzato dain collaborazione con la Regione Campania e la Provincia di Benevento. "Altrettanto importante quanto il basso numero dei ...... presidente dell'- . Se a questo si aggiungono anche i fenomeni della disoccupazione intellettuale, della 'sotto - occupazione' e della 'fuga dei cervelli' si capisce quanto grande e complesso ...Formazione e lavoro nella societa' in trasformazione', organizzato dain collaborazione con la Regione Campania e la Provincia di Benevento. Com - Sim 25 - 05 - 23 15:18:27 (0492) 5 NNNN

Inapp, 'i figli dei laureati si laureano 3 volte di più' Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Il figlio di un padre laureato ha oltre il triplo delle possibilità di laurearsi rispetto al figlio di chi ha conseguito la terza media. L'ascensore sociale ha "il pulsante ...Il figlio di un padre laureato ha oltre il triplo delle possibilità di laurearsi rispetto al figlio di chi ha conseguito soltanto la terza media ...