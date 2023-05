In lacrime nel camerino Bracconeri | rivelazione impensabile sulla Dalla Chiesa

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 maggio 2023) Dopo anni dietro le telecamere, Fabrizioè tornato a far parlare di sé. L'attore che ha lavorato con Carlo Verdone e celebre protagonista de "I ragazzi della Terza C", da otto anni vive una vita più tranquilla. "Da otto anni sto nella Valderice in provincia di Trapani. Sono andato via da Roma perché mio figlio Emanuele, di 22 anni, soffre di una forma di autismo grave che si associa al ritardo mentale - racconta sulle colonne di Repubblica -. Qua, insieme a mia moglie, abbiamo trovato un istituto psico medico pedagogico che ha fatto fare notevoli miglioramenti a Emanuele. Quindi abbiamo deciso di rimanere in Sicilia dove abbiamo restaurato una casa che avevamo preso qualche tempo prima". Manon è noto solo come attore. Per lungo tempo l'uomo è stato a fianco di Ritaa Forum, ...