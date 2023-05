In Emilia-Romagna danni per oltre 7 miliardi

La premier e la presidente della commissione europea parlano ai giornalisti dall'aeroporto di Bologna, dopo aver sorvolato le zone colpite dalle alluvioni dei giorni ...La protesta non interesserà i servizi essenziali delle zone dell'colpite dall'alluvione. "Lo sciopero rappresenta un passaggio importante per la ripresa delle rivendicazioni dei ...E' quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti in riferimento alla nuova allerta rossa per criticità Idraulica e forti temporali innella giornata di oggi e allerta rossa per ...

Alluvione Emilia-Romagna, la conferenza stampa di Meloni e Von der Leyen in diretta Sky Tg24

(ANSA) - ROME, MAY 22 - The government is to present an initial support package for businesses in flood-ravaged Emilia Romagna including the suspension of mortgage payments, tax payment plans and the ...