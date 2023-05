Immortals of Aveum | disponibile il nuovo trailer di gameplay

(Di giovedì 25 maggio 2023)of, iltitolo a tema magico di EA e Ascendant Studios, si è mostrato con un avvincentediDurante il recente PlayStation Showcase, EA e Ascendant Studios hanno sorpreso gli appassionati presentando ildidiof, lo sparatutto magico in singolo giocatore in arrivo il 20 luglio. Il video in questione offre un’occhiata più approfondita all’epica battaglia che si svolgerà durante la Sempiguerra, in cui Jak e l’Ordine degli Immortali si scontreranno con Sandrakk, il temibile signore della guerra di Rasharn, e il suo malvagio pantheon di maghi combattenti. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo ...

Fairgame$ HellDivers Ghostrunner 2 Phantom Blade Zero Sword of The Sea The Talos Principle Neva Foamstars Teardown Metal Gear Solid 3 - Snake Eater Remake Final Fantasy XVI Alan Wake II Fairgames Helldivers II Ghostrunner II Phantom Blade 0 Sword of the Sea The Talos Principle II Neva Cat Quest: Pirates of the Purribean

