‘Il viaggio di Madì’ | di Sara Marconi | Anna Curti per le illustrazioni

(Di giovedì 25 maggio 2023) Madì ha un compito: occuparsi dei fiori del bosco, a cui dedica tutti i suoi pensieri. Una notte, però, arrivano tre strane creature da un paese lontano: hanno seguito incuriosite il profumo dei fiori, che sulla loro isola non crescono. Madì donerà loro semi e consigli, ricevendo in cambio un...

