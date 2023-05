Il Tg1 a Gian Marco Chiocci | Antonio Preziosi al Tg2 | ecco le nuove nomine Rai | ma la presidente Soldi è contraria

Leggi su tpi

(Di giovedì 25 maggio 2023) Porte girevoli in Rai per i direttori delle varie testate giornalistiche del servizio pubblico: la direzione del Tg1 va a, il Tg2 ad. Confermato Mario Orfeo al Tg3. Francesco Pionati è il nuovo direttore del Gr, a RaiSport arriva Jacopo Volpi. Ladi Viale Mazzini Marinellaha votato contro il pacchetto, così come Francesca Bria, mentre l’uomo in quota Movimento 5 Stelle Alessandro Di Majo si è astenuto. Il pool di direttori proposto dall’amministratore delegato Roberto Sergio è passato con tre voti favorevoli: il suo e quello di due consiglieri di maggioranza, Simona Agnes e Igor De Biasio, espressione del centrodestra di governo.aveva anche chiesto che venisse mantenuta la parità di genere, ...