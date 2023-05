Il sol dell’avvenire | Nanni Moretti contro Netflix? La sua risposta

(Di giovedì 25 maggio 2023) A proposito del suo film Il solha parlato al Festival di Cannes 2023 di una scena del film in cui il suo personaggio intrattiene un grottesco colloquio con dei responsabili di, spiegando che non voleva prendere di mira la celebre piattaforma streaming, ma in generale l’eccessiva disponibilità di autori e registi nei confronti dello streaming, a dispetto delle sale. Il regista ci ha tenuto a precisare che, in quell’occasione, non voleva prendere di miranello specifico, ma tutte le piattaforme di streaming in generale, e il modo in cui stanno invadendo il cinema. A tal proposito,ha dichiarato: “C’è una cosa che mi dispiace: un certo numero di registi e di sceneggiatori lasciano semplicemente il posto alle piattaforme, si inchinano ...

CANNES - Per Nanni Moretti 13 minuti di applausi in sala alla premiere de Ile standing ovation della stampa all'incontro ufficiale per il film in gara per la Palma d'oro. Una calorosa accoglienza per la prova internazionale'opera, già distribuita in ...Al Festival di Cannes con Il, già nelle sale italiane, conquista il pubblico estero. E non solo ballando su tappeto rosso con tutto il cast guidato da Margherita Buy , alla quinta ...Per Nanni Moretti 13 minuti di applausi in sala alla premiere delin concorso e questa mattina standing ovation della stampa all'incontro ufficiale per il film in gara per la Palma d'oro. Una calorosa accoglienza per la prova internazionale del ...