«Il sol dell’avvenire» e l’utopia di cambiare la storia col cinema

(Di giovedì 25 maggio 2023) Un film di Nanni Moretti a Cannes è sempre un evento, e in Francia poi il regista è amatissimo, «un riferimento nella mia vita» dice di lui Mathieu Amalric, regista first appeared on il manifesto.

In Francia è il giorno del film italiano. A presentarlo ci sono il regista e attore, ma anche altri membri del cast: come Margherita Buy, Barbora Bobulova e Valentina Romani. Tutti ballano sul tappeto ...Dopo l'ottima accoglienza per Rapito di Marco Bellocchio oggi a Cannes l'Italia è ancora protagonista con Ildi Nanni Moretti, in gara per la Palma d'oro. Il film, un notevole successo in sala in Italia con un traguardo di 4 milioni di euro d'incasso ormai vicino, è atteso con grande ...Il trio italiano se la cava: voto 7 Marco Bellocchio con Rapito, Nanni Moretti con Ile Alice Rohrwacher con La chimera hanno raccolto buoni consensi. Il ritorno di Indiana Jones: ...