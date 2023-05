Il Signore degli Anelli | Gollum | il videogioco è finalmente arrivato

(Di giovedì 25 maggio 2023) Ildi Daedalic Entertainment e Nacon è uscito, dopo quattro anni di lavorazione. Disponibile per pc, PlayStation e Xbox, arriverà anche per Nintendo Switch alla fine dell'anno

Il Signore degli Anelli: Gollum - La recensione IGN ITALY

Fatta eccezione per l’impianto narrativo che denota il giusto rispetto per le opere di Tolkien, Il Signore degli Anelli: Gollum è un’esperienza che lascia l’amaro in bocca per la qualità del gameplay ...Il campione della Juventus e della Nazionale, Gaetano Scirea, rimase vittima di un incidente drammatico in Polonia: morì a soli 36 anni. Oggi ne avrebbe compiuti 70 ...