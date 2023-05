Il significato di rug pull nelle crypto e come evitarlo

Leggi su blockworld

(Di giovedì 25 maggio 2023) Rugè uno di quei termini nel mondo delle criptovalute che è importante conoscere, poiché investire in un progetto per poi ritrovarsi incapacitati a ritirare i propri fondi per mancanza di liquidità non è esattamente il concetto di investimento perfetto. Il rugè una modalità di frode che fa riferimento particolare al mondo delle, solitamente attuata tramite Dex (exchange decentralizzati). In pratica, lo “sviluppatore” lascerà il progetto che è stato realizzato dopo aver raccolto con successo i fondi dagli investitori. In questo caso, lo/gli sviluppatore/i venderanno tutti i token/coin del progetto simultaneamente e in grandi quantità in modo da accaparrarsi ogni centesimo investito e lasciare che il valore degli asset posseduti dagli investitori diventi zero.funzionano i rug ...