Il prof di religione arrestato per pedofilia | la Diocesi di Tivoli fa sparire i post da Facebook

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 25 maggio 2023). Il caso delessore M.C., docente di, e accusato di violenza sessuale nei confronti di quattro ragazzi tra i 10 e i 15 anni, ha destato inevitabilmente grande scandalo. E continua a farlo, agitando anche in questi ultimi giorni proprio ladiche, dopo la notizia dell’arresto dell’ex responsabile dell’Azione cattolica di, pare abbia fatto una mossa non proprio consona. Infatti, prima il ritardo nelle denunce, e ora arrivano ieliminati e modificati da, a distanza di due anni.diviolenta studenti minori: comunità sotto choc Dopo l’arresto per violenza sessuale, lafai ...