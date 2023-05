Il prodotto di punta di Hermès? Non è una borsa | è la cravatta

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 25 maggio 2023) In qualità di direttore creativo del settore seta per uomo di, Christophe Goineau svolge uno dei lavori più affascinanti nella moda. Sovrintende alla più fantasiosa delle linee di prodotti: accessori come foulard, cravatte, fazzoletti da taschino e simili che aggiungono un tocco di classe al proprio abbigliamento. Secondo Goineau, il ruolo dellaè davvero speciale. In, «non abbiamo prodotti così emozionali», afferma. «Forse perché appare al centro del nostro corpo... Non credo esistano molti altri prodotti egualmente importanti per il nostro cliente». Tuttavia, di fronte al numero di cravatte vendute dalla casa di lusso francese nell'ultimo anno persino Goineau è rimasto scioccato. «Non immaginavo che lasarebbe diventata undicome lo è ...