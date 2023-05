Il prezzo è fissato | il Napoli saluta il primo big

(Di giovedì 25 maggio 2023) Sarà una vera e propria rivoluzione quella che coinvolgerà ilin estate.ildel big: la cessione è ormai all’orizzonte. È già proiettato al futuro il, in procinto di dire addio ai numerosi protagonisti della cavalcata verso lo scudetto. Praticamente certo, ad esempio, il divorzio da Luciano Spalletti poco convinto di restare alla guida dei Campioni d’Italia. Il confronto avuto con il presidente Aurelio De Laurentiis non è bastato per rassicurarlo e così, al termine della stagione, le strade si divideranno. Il club ha iniziato a muoversi al fine di trovare un adeguato sostituto valutando, al tempo stesso, anche la cessione di alcuni titolari. Ilre la compagnia, salvo sorprese, sarà Hirving Lozano che ha rispedito al mittente le proposte di ...

Ilcomplessivamente pattuito per il 27,8% del capitale sociale di Digital Sales è statoin 1,1 milioni di euro, che saranno pagati alla data di esecuzione, mediante l'assegnazione al ...Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex Sviluppo Economico) non ha ancorala ... sconto del 20% suld'acquisto (fino ad un massimo di 100 euro) del nuovo televisore, ......tanto da spingere i ricorrenti a chiedere un pronunciamento della Cassazione che hal'... ma molto più basse deldi mercato e questo, alla luce del dissequestro potrebbe portare a una ...

Barcellona, prezzo fissato per Kounde | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Annuncio vendita Mazda CX-30 e-Skyactiv-G M Hybrid 2WD Evolve usata del 2022 a Firenze nella sezione Auto usate di Automoto.it ...Annuncio vendita Peugeot Boxer Telaio 335 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM Cabinato nuova a Mirandola, Modena nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...