Il portale per la carta d' identità sotto attacco hacker | i russi di NoName lo mandano in tilt

Secaso pensavate di rinnovare la carta di identità elettronica, prenotando oggi l'operazione neldedicato, probabilmente non ci riuscirete. Alle 11:36 di questa mattina, infatti, il gruppo ...Ultimo in ordine di tempo ieri, quando ha rivendicato un attacco che ha messo offlinecirca 30 minuti il sito dell'istituto del credito cooperativo. "L'Italia è pronta a fornire sostegno ...= '1685014671' AND banner_sld = 'marsala' AND banner_tld = 'it' AND (= '1') ORDER BY RAND();... si terrà un incontro sul tema 'Il disarmo integraleuna pace giusta e duratura'. L'iniziativa ...

Parcheggi a pagamento: abbonamenti per residenti e domiciliati ... Comune di Modena

La redazione di TuttoJuve.com ha contattato telefonicamente, in esclusiva, il collega del portale britannico "LeedsLive" e vicino alle vicende della squadra allenata da Allardyce, Beren Cross, per ...Se vi serve una carta di identità elettronica, oggi non è il giorno giusto. Alle 11:36 il collettivo di hacker legati alla Russia NoName057 ha pubblicato sul suo canale Telegram il risultato di un alt ...