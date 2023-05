(Di giovedì 25 maggio 2023) L'economia tedesca è scesa0,3% nel. L'ufficio tedesco do statistica Destatis ha così rivisto al ribasso la prima stima, che indicava una crescita zero nei primi tre mesi dell'...

Il pil dellla Germania scende dello 0,3% nel primo trimestre - Ultima ... Agenzia ANSA

Limitare l'aumento della spesa pubblica a 1,3% nel 2024 riportando il deficit sotto il 3% del Pil È con crescente preoccupazione che la Commissione europea guarda alle difficoltà italiane nel mettere in ordine i conti pubblici. (ANSA) - ROMA, 25 MAG - L'economia tedesca è scesa dello 0,3% nel primo trimestre. L'ufficio tedesco do statistica Destatis ha così rivisto al ribasso la prima stima, che indicava una crescita zero nei primi tre mesi dell'anno.