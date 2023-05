Il «Papa Giovanni» in campo contro il fumo nella giornata internazionale

... ilafferma: "Possiamo, dobbiamo evitare che si verifichino le conseguenze peggiori. 'È molto ... È la 'conversione ecologica' che SanPaolo II ci ha esortato a compiere: il rinnovamento ...... soprattutto locali, operanti nel sociale e nell'ambito dello sviluppo e solidarietà umana, tante infatti quelle presenti in questa ricca edizione della manifestazione: Ibo Italia,...L'iniziativa si propone di celebrare il 60° anniversario dell'enciclica Pacem in terris (pubblicata l'11 aprile 1963), evidenziando l'attualità dei principi indicati daXXIII pur in un ...

Il «Papa Giovanni» in campo contro il fumo nella giornata ... L'Eco di Bergamo

È il progetto del Centro Sportivo Italiano riservato alle categorie under 10 (KID) e under 11 (Giovanissimi), le cui giornate finali si terranno dal 26 al 28 maggio prossimi, con il patrocinio del Com ...“Stare a fianco delle vittime dell’ingiustizia ambientale e climatica, e a porre fine a questa insensata guerra al creato”. È l’appello...(Fonte: AgenSIR - News archiviata in #TeleradioNews il tuo s ...