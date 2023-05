Il Nuovo Pesto Barilla Basilico e Limone sorprende Milano con Limonaia Urbana | un evento che racconta il gusto dell’estate italiana

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 25 maggio 2023) Dal 25 al 27 maggio la splendida terrazza di Palazzo Regus in via San Raffaele 1, con vista sul Duomo di, si trasforma in una, con allestimenti floreali firmati dal designer Vincenzo Dascanio. In programma masterclass culinarie e di artigianato., 24 maggio 2023 – Inizia il viaggio diper condurci alla scoperta delinaspettato del suo, che con la sua cremosità unica e la delicata nota di, nasce perre i sensi e offrire un’esperienza palatale mai provata. Ed è proprio un’esperienza inaspettata quella che animerà: dal 25 al 27 maggio, dalle 10:30 ...